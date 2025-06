La relazione proibita tra una donna e il suo figliastro al centro del film d' autore francese passato in concorso a Cannes 2023

la banalità da catturare immediatamente l’attenzione dello spettatore. Catherine Breillat, maestra nel svelare le sfumature più oscure della psiche umana, ci invita a riflettere sulle contraddizioni e le tensioni di un amore proibito che sfida convenzioni e moralità. Un film che, tra scandalo e poesia, rivela come il cinema possa essere un’arte di seduzione, provocazione e profonda introspezione.

I l cinema è l’arte di far fare cose graziose a donne graziose. La citazione, di François Truffaut, è contraddetta, minuto dopo minuto, da Ancora un’estate di Catherine Breillat. Il racconto della relazione proibita, immorale e scandalosa tra una donna e il suo figliastro è tutto tranne che “carino”. Eppure il film di questa regista controcorrente – in onda questa sera in prima Tv su CIELO alle 21.15 – è talmente complesso, elegante, privo di retorica o facili provocazioni da lasciarci completamente soggiogati. 6 registe in concorso a Cannes 2023, Thierry Fremaux: «è la prima volta» X Leggi anche › “Ancora un’estate” di Catherine Breillat: la recensione di Paolo Mereghetti Ancora un’estate, la trama del film alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it