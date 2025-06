La regola delle 5 file | ecco quale è il posto più sicuro in aereo

La regola delle 5 file rivela il segreto per individuare il posto più sicuro in aereo: un dettaglio spesso trascurato che potrebbe fare la differenza tra vita e morte. Dopo il tragico incidente in India, l’attenzione sulla sicurezza a bordo si è riaccesa, spingendoci a scoprire quale sia la posizione migliore per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Ecco qual è il posto più sicuro, secondo gli esperti.

L'importanza della posizione a bordo dopo il disastro aereo in India. Dopo il tragico incidente aereo in India che ha causato almeno 260 vittime, il tema della sicurezza dei passeggeri durante il volo è tornato con forza al centro dell'attenzione. Molti si chiedono se alcuni posti sull'aereo possano offrire maggiori garanzie di sopravvivenza in caso di incidente. A tal proposito, diversi esperti richiamano una cosiddetta "regola non scritta" che potrebbe aumentare le probabilità di salvarsi: la famosa "regola delle 5 file". Cos'è la "regola delle 5 file"?. La "regola delle 5 file" si basa sull'idea che, in caso di incidente aereo, i passeggeri seduti entro cinque file da un' uscita di emergenza abbiano una probabilità più alta di sopravvivenza rispetto a chi si trova in altre zone del velivolo.

