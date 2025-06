La qualità dell’aria a portata di mano

la qualità dell’aria che ci circonda sarà sotto controllo costante, ovunque ci troviamo. Con “Respiro”, potremo vivere in ambienti più sicuri e sani, grazie a un alleato compatto, innovativo e 100% italiano. Immagina di respirare sempre aria pura, consapevoli di ogni singolo elemento: il futuro della qualità dell’aria è finalmente nelle tue mani.

L’aria che stiamo respirando in questo momento è pulita? Presto potremo chiederlo in tempo reale a un nuovo dispositivo tecnologico da portare sempre con noi. Si chiama “Respiro”, è poco più grande di uno smartphone ed è stato sviluppato interamente in Italia. Rileva non solo gli inquinanti atmosferici – tra cui anidride carbonica, monossido di carbonio, polveri sottili e ultrafini – ma anche temperatura, umidità e pressione atmosferica. Così aiuta il cittadino a monitorare l’ambiente circostante e a prendere decisioni consapevoli in tempo reale. Ad esempio, quando deve spostarsi in città, può optare per i percorsi più sicuri dal punto di vista della salute. 🔗 Leggi su Tpi.it