La Promessa Anticipazioni 14 giugno 2025 | Cruz ordina a Petra di cacciare Pia per sempre!

Scopri le sorprendenti anticipazioni di "La Promessa" in onda il 14 giugno 2025 su Rete4! Cruz ordina a Petra di cacciare Pia per sempre, mentre Catalina teme che Pelayo la possa abbandonare. Quali segreti e tensioni scuoteranno la tenuta? Restate con noi per scoprire come si svilupperanno questi avvenimenti e quali risvolti avranno sui protagonisti.

Vediamo le Anticipazioni e le trame de La Promessa in onda il 14 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Cruz darà a Petra l'ordine di tenere Pia lontana dalla tenuta mentre Catalina avrà paura che Pelayo l'abbandoni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 14 giugno 2025: Cruz ordina a Petra di cacciare Pia per sempre!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - giugno - cruz

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Anticipazioni La Promessa 5 giugno: Jana e Cruz ai ferri corti #grandefratello #Isola #4giugno #shailenzo #lolliners Vai su X

La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 giugno: Manuel in arresto Jana resta da sola nella tenuta e deve fronteggiare i tentativi di Alonso e Cruz di sabotare la sua unione con il marchesino Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 13 giugno: Manuel torna alla tenuta e riabbraccia Jana, Santos si ribella al padre; La Promessa Anticipazioni Puntata 9 giugno 2025: Jana furibonda con Cruz!; La Promessa anticipazioni 11 giugno: Cruz ferma la fuga di Jana, Pia affronta Don Ricardo.

La Promessa Anticipazioni Puntata 14 giugno 2025: Vera senza parole… Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.