La Procura indaga sulla vendita di azioni Monte Paschi | il giallo si infittisce

Il giallo sulla vendita delle azioni di Monte dei Paschi di Siena si infittisce, sollevando interrogativi su pratiche e trasparenza. La Procura di Milano, supportata dalla Guardia di Finanza, sta indagando sull'operazione del MEF dello scorso novembre, coinvolgendo un circolo ristretto di soggetti e altre realtà bancarie. Un'inchiesta che potrebbe rivelare dettagli sorprendenti sulla gestione delle risorse pubbliche e il futuro della banca. La verità è ancora tutta da scoprire.

La Procura di Milano, insieme al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, sta indagando in merito alla vendita di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, effettuata dal MEF lo scorso novembre, ad un gruppo circoscritto di soggetti collegati in altre operazioni o presenti nel capitale di altre realtĂ bancarie. Le indagini della Procura. La Procura ha messo sotto i riflettori la vendita di una quota del 15 % del capitale di Banca MPS, effettuata dal MEF nel novembre scorso, per un incasso di circa 1,1 miliardi di euro, nell’ambito del processo di progressiva dismissione delle quote pubbliche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it