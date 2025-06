La prima sirena d' allarme in piena notte | il governo israeliano ordina di bombardare l' Iran e poi dichiara lo stato di emergenza

In un’ora buia e senza precedenti, le sirene di allarme hanno squarciato il silenzio della notte, mentre il governo israeliano ordinava bombardamenti in Iran e proclamava lo stato di emergenza. L’aeronautica israeliana ha lanciato attacchi mirati in risposta alle tensioni crescenti, segnando un punto di svolta nei rapporti internazionali e nel fragile equilibrio di pace della regione. È il preludio a un capitolo ancora più incerto e cruciale?

L'aeronautica militare israeliana ha avviato una serie di attacchi in Iran dopo l'annuncio del ministro della Difesa Katz.

