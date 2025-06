La ’prima’ Il bel gioco non basta

In un incontro che ha visto il Bologna dominare senza però concretizzare, si respira l’amaro sapore di un’occasione sfuggita. La partita tra rossoblù e Udinese si è conclusa con un pareggio paradossale: 22 tiri a 3, ma nessuna rete decisiva. Dentro questa statistica impietosa si cela il duello tra la solidità di Okoye e le ingenuità di Ndoye, protagonisti di una sfida dai colpi di scena inattesi.

Il Bologna domina la partita, schiaccia l'Udinese, ma alla fine si ritrova tra le mani un punticino. Italiano non sa perché non l'ha vinta, Runjaic non sa perché non l'ha persa. C'è un dato che fotografa benissimo l'assurdo: 22 tiri a 3 per i rossoblù. Dentro questa fragorosa statistica, pesano tanto i guantoni caldi di Maduka Okoye e il sangue non abbastanza freddo di Dan Ndoye: il portiere friulano para anche le zanzare, l'esterno svizzero – pur tra i migliori – si divora nel primo tempo due gol giganteschi, uno dei quali su assist di tacco di Orsolini. Già, per fortuna che c'è capitan Orso: sempre pericoloso e sempre glaciale dal dischetto, quando al 12' della ripresa sblocca finalmente la gara, poi riagguantata dai friulani.