La Prima Estate presenta il programma completo | Air St Vincent Mogwai Grace Jones Lucio Corsi e Calibro 35

Preparatevi a un’estate indimenticabile: La Prima Estate torna a Lido di Camaiore con un programma ricco di star internazionali e performance imperdibili. Dall’arte di Air e Grace Jones alle sonorità coinvolgenti di Mogwai e St. Vincent, il festival promette due weekend di musica eccezionale tra le spiagge toscane. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica: la musica sta per invadere l’estate!

Air – foto di Mathieu Rainaud LIDO DI CAMAIORE – La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione negli ultimi due weekend di giugno, dal 20 al 22 e dal 27 al 29. Air, Grace Jones, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act sono tra i grandi nomi che arrivano in esclusiva per il festival con la loro unica data italiana. E ancora St. Vincent, Nic Cester, Moodymann, Tony Humphries, Mogwai, Peter Cat Recording Co. e Ramona Flowers. In quota tricolore Lucio Corsi e Calibro 35, insieme a prima stanza a destra, il progetto CAM Sound System con Sara Mautone, e Il Mago Del Gelato. Un cartellone prestigioso che guarda oltre gli streaming del momento concentrandosi sullo spessore artistico, in quel Parco BussolaDomani che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis e ora per La Prima Estate ha applaudito nelle passate edizioni i Jane’s Addiction e Michael Kiwanuka, Jamiroquai e Lana Del Rey, Anderson Paak e i Duran Duran. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Prima Estate presenta il programma completo: Air, St. Vincent, Mogwai, Grace Jones, Lucio Corsi e Calibro 35

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

