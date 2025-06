La premier Giorgia Meloni sente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu | L’Iran non può avere armi nucleari

In un mondo sempre più complesso, le conversazioni tra leader di diversa provenienza assumono un ruolo cruciale nel mantenere la pace e la stabilità globale. Recentemente, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ribadendo l’importanza di impedire all’Iran di acquisire armi nucleari. Un passo deciso verso la sicurezza internazionale, che sottolinea come la diplomazia rimanga la nostra arma più potente.

In un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di impedire che l’Iran possa dotarsi dell’arma nucleare. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni ha anche espresso sostegno agli sforzi diplomatici in corso da parte degli Stati Uniti per raggiungere un accordo che possa scongiurare un’escalation irreversibile, soprattutto dopo il massiccio contrattacco iraniano sul territorio israeliano. Durante la conversazione, la premier italiana ha inoltre rinnovato l’appello a garantire l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, sottolineando l’urgenza di proteggere le vite dei non coinvolti nel conflitto. 🔗 Leggi su Open.online