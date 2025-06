La Ponticella più green progetti per un milione

L’amministrazione di San Lazzaro si prepara a rivoluzionare la Ponticella con un investimento di un milione di euro, attraverso ambiziosi interventi in chiave green per prevenire il dissesto idrogeologico. Due incontri pubblici, giovedì 19 e sabato 21 giugno, inviteranno i cittadini a scoprire i progetti che trasformeranno le aree coinvolte, coinvolgendo direttamente la comunità nel futuro sostenibile del quartiere. Un’occasione imperdibile per partecipare al cambiamento e conoscere da vicino i dettagli di questa grande iniziativa.

Due incontri per spiegare ai cittadini i lavori che cambieranno il volto di diverse aree della Ponticella in chiave green e finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico: sono quelli che l’amministrazione comunale di San Lazzaro terrà giovedì 19 e sabato 21 giugno rispettivamente al centro sociale La Terrazza e nei pressi del parcheggio della scuola Don Milani con la partecipazione della sindaca Marilena Pillati (a destra) e della vice sindaca Sara Bonafè. Il progetto – che ha ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro grazie al bando regionale del fondo POR FESR 2021-2027 – riguarda il potenziamento delle reti ecologiche e drenaggio urbano e vedrà un intervento di potenziamento delle infrastrutture verdi e blu della frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Ponticella più green, progetti per un milione

