La polizia locale di Città di Castello avrà un' unità cinofila

La polizia locale di Città di Castello si prepara ad un rafforzamento della sicurezza con l’arrivo di un'unità cinofila, una risorsa preziosa per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità. Questo nuovo strumento consentirà di intervenire efficacemente contro lo spaccio di stupefacenti nelle aree verdi e vicino agli istituti scolastici, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Una mossa che dimostra impegno e determinazione nel tutelare la comunità.

Il Comune di Città di Castello annuncia con una nota che "a breve la polizia locale potrà avvalersi dell'ausilio di unità cinofila per prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti all’interno di aree verdi e nelle immediate vicinanze di istituti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La polizia locale di Città di Castello avrà un'unità cinofila

In questa notizia si parla di: polizia - locale - città - castello

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

?Il Comando della Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura temporanea delle calli Barbaria e de le Tole, nel sestiere di Castello, in prossimità dei civici 6308-6309 La misura è stata adottata a seguito di un crollo parziale di un comi Vai su X

?Il Comando della Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura temporanea delle calli Barbaria e de le Tole, nel sestiere di Castello, in prossimità dei civici 6308-6309. La misura è stata adottata a seguito di un crollo parziale di un comi Vai su Facebook

Città di Castello, la polizia locale avrà un’unità cinofila antidroga; La polizia locale di Città di Castello si potrà avvalere di cani per il contrasto agli stupefacenti; In Polizia locale arriva agente a 4 zampe per 'fiutare' la droga e combattere lo spaccio.