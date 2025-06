La plenaria di giugno del Parlamento Ue spiegata dagli eurodeputati

Scopri cosa si discuterà alla plenaria di giugno del Parlamento europeo, un momento cruciale per definire le politiche dell’Unione. Gli eurodeputati spiegano i temi chiave e le decisioni in gioco durante la sessione a Strasburgo, dal 16 al 19 giugno. Un’occasione imperdibile per capire come le scelte dei rappresentanti europei influenzeranno il nostro futuro. Continua a leggere per approfondire i punti salienti di questa importante tornata parlamentare.

Pubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà dal 16 al 19 giugno.

