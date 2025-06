La passione di Carletto per le moto e il suo mare Le figlie | Ti amiamo papà non è un addio

La passione di Carletto per le moto, il mare, le sue amate figlie e l’affetto dei colleghi sono un patrimonio prezioso che rimarrà vivo nei cuori di tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio di entusiasmo e amore autentico. Domani, la comunità si riunirà in lutto cittadino per salutare un uomo speciale, ricordandolo con affetto e gratitudine. Ora, il suo ricordo vivrà per sempre tra noi.

Il ricordo dei colleghi: “Stavamo preparando la festa per salutarlo. Impossibile non volergli bene”. Lutto cittadino e domani i funerali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La passione di “Carletto” per le moto e il suo mare. Le figlie: “Ti amiamo papà, non è un addio”

In questa notizia si parla di: passione - carletto - moto - mare

Inizia la settimana con il rombo ancora nel cuore! Le foto che ci mandano i nostri soci raccontano un weekend indimenticabile a Mazara: un raduno in cui la passione per la Vespa ha incontrato la meraviglia dei luoghi visitati. Ringraziamo il Vespa Club Mazza Vai su Facebook

La passione di “Carletto” per le moto e il suo mare. Le figlie: “Ti amiamo papà, non è un addio”.

La passione di “Carletto” per le moto e il suo mare. Le figlie: “Ti amiamo papà, non è un addio” Come scrive bari.repubblica.it: per esempio «il mare che amava», racconta un collega, tra le calette dell’Adriatico in cui gli piaceva nuotare.