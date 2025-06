La nuova strategia di ALDI | sostegno a clienti e territori

consolidamento e crescita sostenibile. La nuova strategia di ALDI in Italia si propone di rafforzare il legame con clienti e territori, puntando su innovazione, qualità e responsabilità sociale. Un impegno che conferma il ruolo di ALDI come protagonista nel panorama della GDO italiana, contribuendo a un futuro sempre più dinamico e vicino alle esigenze della comunità. La strada tracciata promette di portare risultati ancora più sorprendenti.

Milano, 13 giu. (askanews) - ALDI in Italia continua a guardare al futuro. La realtà multinazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra i più importanti operatori mondiali, ha presentato a Milano una nuova fase strategica di consolidamento e rafforzamento della sua presenza nel nostro paese. A 7 anni dalla prima apertura in Italia e dopo aver inaugurato quasi 200 punti vendita, ALDI vuol continuare quello che è un deciso percorso di crescita, come testimoniato dalle parole di Michael Gscheidlinger, Country Managing Director di ALDI Italia: "Abbiamo colto questo momento, questa opportunità, con un concetto nuovo, innovativo e completo che punta sulla qualità, sul valore, sulla convenienza e, ultimo ma non meno importante, sul made in Italy come cuore della nostra strategia.