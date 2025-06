La nuova maglia del PSG senza stella è più bella di quella con cui ha vinto la Champions League

La maglia del PSG per la stagione 2024/25 sta catturando l’attenzione di tutti: senza stella, più elegante e significativa rispetto a quella indossata durante la storica vittoria in Champions League. Un nuovo capitolo per i parigini, che conferma il loro stile distintivo e ambizione mondiale. Mentre ci avviciniamo alla sfida della Mondiale per Club, questa divisa promette di essere più di un semplice simbolo, ma un emblema di orgoglio e rinascita.

Poco dopo il successo in Champions League, e a pochi giorni dall'inizio della Mondiale per Club (domenica 15 giugno a Los Angeles), il Paris Saint-Germain e Nike hanno svelato la nuova maglia per la stagione 202526. I tifosi parigini aspettavano questo momento da diversi mesi. Presentata sul palco da Blaise Matuidi, Jérémy Ménez e Guillaume Hoarau, tre leggende del club, la nuova maglia Home riprende lo stile emblematico del PSG, con il ritorno della striscia Hechter.