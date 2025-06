la nuova adrian tassel loafer di dr martens in diverse colorazioni

Scopri la nuova Adrian Tassel Loafer di Dr. Martens, ora rivisitata in un’ampia gamma di colorazioni grazie alla pelle Arcadia rub-off. Un classico che si reinventa, portando un tocco di originalità e stile distintivo a ogni passo. Perfetta per chi desidera un look unico senza rinunciare alla qualità. Non perdere l’occasione di esprimere la tua personalità: scopri tutte le varianti disponibili e lasciati conquistare dal fascino di questa icona rivisitata.

Ogni classico ha bisogno di un tocco di originalità. Per questo, l’iconica Adrian Tassel Loafer di Dr. Martens e’ stata ripensata in più di una reinterpretazione alternativa alla silhouette tradizionale. Già un’cult nella variante rosso ciliegia, la loafer è ora disponibile in più colorazioni grazie alla pelle Arcadia rub-off. “La nostra pelle Arcadia rub-off parte dell’eredità del brand, è da sempre un tratto distintivo della produzione artigianale Dr. Martens — riconoscibile immediatamente per la sua finitura ricca e stratificata. Per questa stagione, l’abbiamo reimmaginata in quattro varianti di colore — Verde, Giallo, Blu e Argento — scelte non solo per il loro impatto estetico ma anche per ciò che rappresentano all’interno del nostro archivio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it