La natura dei bambini | arte infanzia e rigenerazione urbana all’Orto Botanico di Roma

Scopri come i bambini rivelano la magia della natura attraverso l’arte in “La natura dei bambini” all’Orto Botanico di Roma. Dal 6 al 18 giugno, questa mostra-reportage fotografico di Anna Di Paola cattura con emozione e spontaneità i gesti e i volti dei più piccoli, simbolo di una nuova connessione con il nostro ambiente. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, umana e creatività, coinvolgendo direttamente gli studenti. Non perdere questa affascinante esperienza!

Dal 6 al 18 Giugno l’Orto Botanico di Roma ospita “La natura dei bambini”, mostra-reportage fotografico firmata dalla giovane artista Anna Di Paola che racconta, attraverso il volto e i gesti dei più piccoli un nuovo modo di avvicinarsi alla natura. Il progetto nasce da un percorso di rigenerazione urbana e umana promosso insieme all’artista Ria Lussi e ai botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi, con il coinvolgimento diretto degli studenti del IX Municipio. I bambini, guidati in laboratori immersivi, hanno imparato a osservare e disegnare gli alberi, riscoprendo il legame tra creatività e paesaggio urbano. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: natura - bambini - rigenerazione - urbana

