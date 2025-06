La Nato batte cassa Tajani prende tempo

In un clima di tensione crescente, la NATO fa i conti con richieste finanziarie sempre più pressanti. Tajani cerca di guadagnare tempo, mentre il segretario Rutte si confronta a Roma sul futuro delle spese militari e della sicurezza europea. La sfida è ambiziosa: destinare il 3,5% del Pil alle armi e l'1,5% alla sicurezza in sette anni, con il ministro degli Esteri che spinge per il 10%. La partita è aperta, e il mondo guarda con attenzione.

Il segretario Rutte a Roma per il Weimar+: la richiesta è quella di destinare il 3,5 % del Pil per le armi e l’1,5% per la sicurezza nel giro di sette anni. Il ministro degli Esteri ne chiede 10: «La nostra è una posizione ragionevole, ottimista sull’accordo finale». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Nato batte cassa, Tajani prende tempo

In questa notizia si parla di: nato - batte - cassa - tajani

Sentite qui cosa è successo oggi al Senato: abbiamo proposto di aumentare la digital tax ai colossi del web e recuperare così almeno i 4 miliardi che servirebbero per iniziare a tagliare le tasse al ceto medio. I partiti di Meloni, Salvini e Tajani hanno detto no. Vai su Facebook

La Nato batte cassa, Tajani prende tempo; Nato, spese dilazionate in 10 anni e più produzione di armi: che cos’è successo nel vertice di Roma; Spese militari, la Nato batte cassa: Rutte da Meloni a Palazzo Chigi. Focus su difesa e riarmo.

Tajani, 'siamo sotto attacco, Nato abbia strategia globale' - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'incontro alla Nato incentrato sulle minacce ibride, ha sottolineato l'importanza che l'Alleanza adotti una strategia ... Riporta msn.com

Tajani: Difesa Ue non alternativa a Nato - "Abbiamo visto con favore la decisione della presidente della Commissione von der Leyen verso la difesa europea, che non è una scelta alternativa alla Nato". Secondo rainews.it

Difesa, Tajani: "Pronti ad annunciare il raggiungimento del 2%. Sappiamo che la Nato chiederà di più, faremo il possibile" - Ucraina, Tajani: "Unità d’intenti del governo, sosteniamo gli sforzi Usa" "Il vertice Nato di oggi e domani ad Antalia in Turchia servirà per ribadire l’indissolubile legame transatlantico ... affaritaliani.it scrive