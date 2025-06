La morsa del caldo Due giorni arancioni Domani il picco a 37 gradi

L’afa estiva si fa sentire con tutta la sua intensità: Firenze e la Toscana sono già imperversate da temperature torride, e domani il picco raggiungerà i 37 gradi. Il codice arancione, simbolo di allerta massima, ci ricorda che l’ondata di caldo non dà tregua. In questo scenario, è fondamentale conoscere le strategie per tutelare la propria salute e affrontare al meglio questa sfida climatica.

di Lisa Ciardi FIRENZE Firenze e tutta la Toscana si preparano a vivere un'altra estate torrida. Anzi, la stanno già affrontando. É stato infatti confermato per oggi, ed esteso a domani, il codice arancione per il caldo a Firenze. La novità è contenuta nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr, Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute. Ieri (codice giallo) la temperatura massima percepita è stata di 35 gradi, oggi sarà di 36 gradi e domani di 37. Mercoledì il record di giornata è stato raggiunto alla stazione di rilevamento dell'Orto Botanico di Firenze con 34,4 gradi registrati alle ore 15.

