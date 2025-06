La moglie di Dino Giarrusso | Ha avuto 500 donne ma ha sposato me Oggi abbiamo un rapporto aperto

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, rompe gli schemi e spiega la loro relazione aperta, sfatando i rumors sul passato da latin lover del marito. Nell’intervista a Fanpage, sottolinea che il desiderio di exploring il proprio lato sessuale è normale e che tra Dino e Alessia Fabiani non ci sono stati altri sviluppi. Un’apertura che ridefinisce i confini dell’amore e della libertà . La loro storia continua a sorprenderci, dimostrando che l’onestà può essere la chiave di un legame autentico.

Sara Garreffa commenta il percorso del marito all'Isola dei Famosi. Nell'intervista a Fanpage, sminuisce il clamore legato al suo passato da latin lover: "Non mi aspetto che un uomo non desideri un'altra donna dal punto di vista sessuale". Sull'avvicinamento ad Alessia Fabiani: "Non credo che tra loro sia accaduto altro". A domanda se abbiano mai avuto rapporti con altre persone: "Non ce n'è stato stato bisogno, ma non è escluso che possa succedere". 🔗 Leggi su Fanpage.it