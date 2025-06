La mobilità che unisce Dalle cento torri al mare Ecco ’Musei in bicicletta’

Scopri un modo unico di esplorare il territorio tra storia, natura e cultura: la mobilità sostenibile si trasforma in un’avventura tra le cento torri, il mare e i musei. Domenica 15 giugno, unisciti a “Musei in Bicicletta”, l’evento che collega Ascoli e San Benedetto, promuovendo un turismo responsabile e accessibile. Vivi un’esperienza indimenticabile, pedalando tra tradizione e innovazione, per rendere questa giornata speciale.

Un appuntamento per unire Ascoli e San Benedetto all'insegna della cultura e della mobilità sostenibile. Domenica 15 giugno, in occasione della Giornata nazionale del Cicloturismo, i Musei Civici di Ascoli e il Museo del Mare di San Benedetto, in collaborazione con Fiab - Amici della Bicicletta di Ascoli, Asd Progetto Ciclismo Piceno e Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, hanno organizzato ' Musei in. bicicletta ', un tour ludico ricreativo extraurbano che partirà dalle Cento Torri per concludersi in Riviera. "Una bella iniziativa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché unisce l'intera provincia, nell'ottica di una valorizzazione organica delle bellezze del Piceno.

