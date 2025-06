La maturità 2025 ai raggi x tutti i dati

La maturità 2025 si avvicina, e i dati rivelano un panorama in evoluzione: in Sicilia, 44.420 giovani tra licei, istituti tecnici e professionali statali e paritari si preparano ad affrontare la prima prova di Italiano il 18 giugno. Un momento cruciale nel percorso verso il diploma, che segna l'inizio di una sfida importante per tanti studenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova edizione dell’Esame di Stato.

In Sicilia sono 44.420 i giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798) che mercoledì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta, Italiano, dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 202425. Nel 2024 erano 46.292 i candidati nelle scuole.

