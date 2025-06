La maggioranza s’è desta | tripletta di emendamenti per salvare le Euro 5

Nel vivace panorama politico italiano, la maggioranza S8217232 si impegna con tripletta di emendamenti per salvare le norme Euro 5, mentre FDI propone un rinvio di due anni. La Lega mira a limitare i Comuni coinvolti, mentre Forza Italia spinge le Regioni a fare sentire la propria voce. Quali saranno le prossime mosse in questa partita intricata? Continua a leggere per scoprirlo.

Fdi chiede un rinvio di due anni. La Lega vuole ridurre i Comuni interessati (solo dai 100.000 abitanti). Fi sollecita le Regioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La maggioranza s’è desta: tripletta di emendamenti per salvare le Euro 5

In questa notizia si parla di: maggioranza - desta - tripletta - emendamenti

Maggioranza e opposizione affilano gli "emendamenti" alla manovra msn.com scrive: Nella maggioranza sono ore cruciali e non si escludono possibili incontri, forse a valle della consegna degli emendamenti.