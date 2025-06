La Madonna della Pace in processione in mare sul litorale della fascia costiera

La Madonna della Pace in processione in mare sul litorale della fascia costiera rappresenta un momento di profonda devozione e tradizione. Questa suggestiva cerimonia, culminata con la statua portata in barca davanti a Licola Mare, ha coinvolto numerosi fedeli desiderosi di vivere un'esperienza unica e spirituale. Un appuntamento che rafforza il legame tra comunità e fede, segnando una nuova pagina di storia religiosa locale.

Il simulacro della Madonna della Pace in mare per una nuova pagina di tradizione e devozione. In serata la statua di Maria è stata fatta salire su di una imbarcazione dalla costa antistante piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare. Tantissimi i fedeli, soprattutto della fascia costiera, hanno partecipato a questo momento storico.

