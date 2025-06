La legge di Macron apre la strada all’eutanasia di massa per i disabili

La legge di Macron solleva serie preoccupazioni, con accuse di aprire la strada all'eutanasia di massa per i disabili. Jean Marie Le Méné, presidente della fondazione Jérôme Lejeune, evidenzia come le norme siano troppo vaghe e favoriscano i ricchi a discapito dei più fragili. Una questione etica che invita a riflettere sul valore della vita e sulla tutela dei più vulnerabili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa controversa normativa.

Jean Marie Le Méné, presidente della fondazione Jérôme Lejeune: «Il testo prevede condizioni assai vaghe per accedere al fine vita, pure per i pazienti fragili. Le cure palliative, più costose della soppressione, saranno esclusiva dei ricchi».

Suicidio assistito in Francia, Macron vuole la legge - In Francia, il Parlamento si sta rapidamente muovendo verso la legalizzazione del suicidio assistito, con l'Assemblea Nazionale che ha approvato in prima lettura una proposta di legge per garantire il “diritto all’aiuto attivo a morire” per pazienti in condizioni terminali.

