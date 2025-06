La Lega presenta i conti sul Colosseo | il comune spende 48 milioni ma incassa zero

La gestione del Colosseo si rivela un vero e proprio buco nero per il Comune di Roma, che ogni anno investe 48 milioni di euro senza ricevere alcun ritorno. Un'analisi che mette in luce come le stime di affluenza abbiano gonfiato i numeri, alimentando una spesa ingente per poi ottenere risultati ben distanti dalla realtà. Troppo si spende per i...

AGI - Roma Capitale ogni anno spende circa 48 milioni per la gestione di quello che ruota intorno al Colosseo (pulizia, trasporti, sicurezza), ma indietro riceve zero. “Il Campidoglio ha pianificato per anni la mobilità, la sicurezza e l'accoglienza turistica sulla base di un'affluenza nell' Anfiteatro quasi doppia rispetto a quella reale: 14,7 milioni di ingressi 2024 dichiarati, ma 8,7 quelli veri, cioè il 41% di meno. Troppo si spende per i servizi legati all'area archeologica, cioè per quelli di Ama, della Polizia Locale e di Atac”. Lo dichiara il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, presentando il dossier dal titolo: ‘Il Colosseo: il monumento di Roma e non dei romani', chiedendo un cambiamento e l'avvio di un tavolo tecnico con il ministero che non scarichi sull'amministrazione capitolina solo gli oneri della gestione del monumento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Lega presenta i conti sul Colosseo: il comune spende 48 milioni ma incassa zero

