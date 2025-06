La Lazio ha deciso | un centravanti a sorpresa per Sarri

Lazio, sorpresa in attacco: ecco il nuovo centravanti scelto da Sarri. Con il ritorno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, i tifosi sono pronti a sognare una stagione all'insegna dei grandi traguardi. Il settimo posto della scorsa annata ha lasciato l’amaro in bocca, ma il club è deciso a invertire rotta investendo su un colpo di mercato inaspettato. La strategia è chiara: rilanciare le ambizioni e tornare ai vertici del calcio italiano e europeo.

I biancocelesti preparano il colpo in attacco direttamente dalla Serie A: i dettagli. Con l’arrivo di Maurizio Sarri, di ritorno sulla panchina della Lazio, tutto l’ambiente biancoceleste si prepara a ripartire in vista della prossima stagione. Il settimo posto della scorsa annata è un’arma a doppio taglio. Da un lato la mancata qualificazione alle prossime Coppe europee è un danno economico non indifferente per il club di Claudio Lotito. (LaPresse) tvplay.it Dall’altro, però, può essere l’occasione per costruire una rosa con la serenitĂ di dover gestire una sola competizione. 🔗 Leggi su Tvplay.it