La Juventus presenta la seconda maglia ma ai tifosi non piace

La Juventus svela con entusiasmo la nuova seconda maglia per la stagione 2025/26, ispirata all'estate italiana e realizzata in collaborazione con adidas. Mentre il club si prepara a brillare nel Mondiale per Club, i tifosi non hanno nascosto le loro opinioni, generando un dibattito acceso e ricco di emozioni. La prima reazione dei supporter è stata...

(Adnkronos) – La Juventus ha presentato la nuova maglia per la stagione 202526. Il club bianconero, impegnato nel nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club 2025, ha mostrato ai tifosi la seconda divisa per la prossima stagione, suscitando però reazioni contrastanti, per non dire negative, dalla propria fanbase. "Ispirato all'estate italiana. Juventus e adidas presentano il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Juventus presenta la seconda maglia, ma ai tifosi non piace

