La Juventus presenta la seconda maglia ma ai tifosi non piace

(Adnkronos) – La Juventus ha presentato la nuova maglia per la stagione 202526. Il club bianconero, impegnato nel nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club 2025, ha mostrato ai tifosi la seconda divisa per la prossima stagione, suscitando però reazioni contrastanti, per non dire negative, dalla propria fanbase. "Ispirato all'estate italiana. Juventus e adidas presentano il nuovo kit Away per la stagione 202526, che sarà indossato in campo per la prima volta quest'estate, in occasione dell'appuntamento del 18 giugno con la Fifa Club World Cup", ha scritto il club sui propri canali social. Poi la spiegazione del concept della maglia, azzurra chiara con dettagli che richiamano le gocce d'acqua, il colletto e lo stemma bianco e, infine, le strisce sulle spalle gialle: "Ispirata alle scintillanti acque costiere italiane, lo sfondo della maglia è composto da una ricca grafica color acquamarina e blu, dall'effetto liquido.