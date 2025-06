La Juve e Tudor rinnovano il tecnico in bianconero fino al 2027

La Juventus e Tudor rinnovano il loro impegno, prolungando il matrimonio fino al 2027 e forse oltre. L’allenatore croato, arrivato a stagione in corso per sostituire Thiago Motta, ha convinto tutti con la sua visione e determinazione. Ora, con questa conferma ufficiale, la 'Signora' si prepara a scrivere un'altra pagina di successi sotto la guida di Tudor, puntando a consolidare la propria competitività anche nelle stagioni a venire.

Ufficiale il rinnovo dell'allenatore croato, arrivato a stagione in corso per sostituire Thiago Motta TORINO - Igor Tudor e la Juventus insieme fino al 2027 e chissà che non si vada avanti almeno fino al 2028. La 'Signora', infatti, prima di partire per gli Stati Uniti e prendere parte al Mondiale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Juve e Tudor rinnovano, il tecnico in bianconero fino al 2027

In questa notizia si parla di: tudor - juve - rinnovano - tecnico

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

#Tudor day in casa #Juventus L’arrivo del suo agente #Seric alla Continassa nel giorno del rinnovo di contratto del tecnico bianconero ? Vai su X

Definito il rinnovo di #Tudor con la #Juve fino al 2027! Il tecnico, che ha il pieno appoggio di Chiellini e Comolli, rinnoverà. Un importante segnale con la volontà di iniziare un nuovo ciclo. Siete contenti di questa scelta? Tutti i dettagli li trovi nel Vai su Facebook

La Juve e Tudor rinnovano, il tecnico in bianconero fino al 2027; Igor Tudor resta alla Juve: ecco il rinnovo del tecnico croato; Juventus, Tudor rinnova fino al 2027: le cifre dello stipendio.

Tudor rinnova con la Juventus, è ufficiale: contratto fino al 2027 Da sportmediaset.mediaset.it: Igor Tudor rinnova con la Juventus, e ufficiale: "Entusiasmo.