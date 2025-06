La grande lirica Dal ‘Nabucco’ a ‘Orfeo e Euridice’

La stagione lirica della Fondazione I Teatri al Teatro Municipale Valli si prepara a incantare il pubblico, portandolo in un affascinante viaggio tra storia e mito, spiritualità e potere. Dall’energia di giovani talenti guidati da maestri esperti, l’apertura con ‘Nabucco’ ci promette emozioni indimenticabili. Un’occasione imperdibile per scoprire la grande lirica e lasciarsi coinvolgere da storie senza tempo.

La nuova stagione lirica della Fondazione I Teatri - al Teatro Municipale Valli - si apre portando gli spettatori in un viaggio musicale che si muove tra storia e mito, tra spiritualità e potere, identità personale e collettiva, amore e tradimento. Sarà una stagione che punterà sulla valorizzazione di giovani talenti affiancati da esperti maestri. L’inaugurazione di stagione è con il classico intramontabile del repertorio verdiano: ’Nabucco’. L’opera è diretta da Massimo Zanetti e la regia è di Federico Grazzini. In scena, un cast vocale di rilievo, tra cui Fabian Veloz nel ruolo del protagonista, e Marta Torbidoni come Abigaille. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it