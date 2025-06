La Global March to Gaza fa litigare maggioranza e opposizione in Italia

La disputa sulla “Global March to Gaza” accende il dibattito politico in Italia, svelando profonde divisioni tra maggioranza e opposizione. Mentre i fermi al Cairo alimentano la tensione diplomatica, a Roma lo scontro si fa acceso, riflettendo le complessità di una questione internazionale che coinvolge l’Italia su più fronti. Una sfida che mette alla prova l’unità nazionale e la capacità di affrontare con lucidità tematiche tanto delicate.

Al via la Global march per Gaza dalla Tunisia - Oggi, dalla Tunisia, prende il via la Global March per Gaza: una carovana di 300 auto provenienti da diverse città tunisino, diretta al valico di Rafah, simbolo di solidarietà e appello internazionale per la pace.

Global march to Gaza. L'Egitto non autorizza, fermati 200 attivisti proPal. Quindici italiani saranno rimpatriati Scrive huffingtonpost.it: Il convoglio internazionale è partito da Tunisi e viaggia attraverso il Nord Africa con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano di Gaza.