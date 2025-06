La giunta si spacca sugli street tutor anti movida selvaggia LabMonza | Impostazione muscolare e repressiva

La città di Monza si trova al centro di un acceso dibattito politico sulla sicurezza, con la giunta divisa e il centrodestra che approfitta delle tensioni. Mentre gli Street Tutor, figure private incaricate di sorvegliare le aree più sensibili, vengono avviati ufficialmente, il centrosinistra si scontra su un tema delicato: equilibrare repressione e rispetto dei diritti. La questione scuote le fondamenta politiche di Monza, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza urbana e sulle future strategie da adottare.

Monza – Si spacca la maggioranza sugli Street tutor. Il progetto che prevede figure private incaricate di presidiare le aree sensibili della città, come supporto alla polizia locale, parte ufficialmente stasera, ma sul caso si scatena un vero e proprio terremoto politico interno al centrosinistra, e il centrodestra soffia sul fuoco. A salire sulle barricate è LabMonza. "La lotta ai crimini violenti spetta alle forze di polizia, il contrasto al disagio giovanile ai servizi di prevenzione", scrive il gruppo in una nota dai toni netti, accusando l'amministrazione di aver "incaricato un'azienda di guardiania, estranea a un lavoro educativo, per un presidio che ha un'impostazione muscolare e repressiva".