La giovane coppia che prepara fiori da mangiare in un ristorantino nella più grande colonia albanese di Puglia

Nella pittoresca colonia albanese di Puglia, una giovane coppia trasforma i campi in un laboratorio di sapori, preparando un menu unico a base di fiori commestibili. Tra tradizione arbereshe e passione culinaria, il ristorantino si anima di colori e profumi autentici, portando gli ospiti in un viaggio sensoriale tra terre lontane e radici profonde. È qui che la cucina diventa poesia, celebrando la natura e l’amore per la terra.

Una giovane coppia torna "a casa" nella Puglia che parla arbereshe e prepara un menu tutto a base di fiori, ovviamente presi nei campi vicini. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La giovane coppia che prepara fiori da mangiare in un ristorantino nella più grande colonia albanese di Puglia

