La Gialappa’s Band pronta a tornare in Rai ma TV8 non vuole | l’indiscrezione

La Gialappa’s Band sarebbe pronta a tornare in Rai dopo l’avventura a Tv8, ma l’editore sarebbe pronto a opporsi, facendo leva su un contratto che lega il duo comico a Sky per alcuni anni. La Gialappa’s Band pronta a tornare in Rai. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, Giorgio Gherarducci e Marco Santin vorrebbero fare ritorno in Rai dopo l’esperienza vincente a Tv8. Il duo che forma la Gialappa’s Band vorrebbe infatti affrontare nuove sfide e sentirebbe di aver terminato il percorso nell’emittente. Ci sarebbe però una netta opposizione di Tv8Sky. Il motivo? Non solo il successo del programma della Gialappa’s Band, ma anche un contratto che lega la coppia a Sky per un altro anno. 🔗 Leggi su Dilei.it