La furbata di Meta | scoperto l’ingegnoso metodo che ha usato per tracciare gli utenti Android che non vogliono farsi tracciare

La scoperta di un metodo ingegnoso e illecito di Meta per tracciare gli utenti Android, anche con VPN o modalità anonima, scuote il mondo digitale. Ricercatori hanno svelato questa furbata che potrebbe portare a multe salatissime per l'azienda. Ma cosa si cela dietro questa strategia e come proteggerci? Scopriamo insieme tutti i dettagli e i rischi di questa controversa vicenda.

La furbata di Meta: scoperto l’ingegnoso metodo che ha usato per tracciare gli utenti Android che non vogliono farsi tracciare; Meta può identificare gli utenti Android?; L’App Tracking Transparency serve a risolvere un problema creato da Apple.

Meta può identificare gli utenti Android? - Meta può tracciare la navigazione online e associare i cookie agli account usati per le app Facebook e Instagram, identificando quindi gli utenti.

Localhost tracking: cos'è e perché potrebbe costare a Meta 32 miliardi - Una leggerezza in Android ha permesso a Meta di tracciare utenti anche in incognito o con VPN attiva.

Meta accusata di spiare gli utenti su Android anche in incognito: svelato il trucco - Un'indagine rivela che Meta avrebbe raccolto dati sulla navigazione di utenti Android aggirando la privacy; Google promette contromisure.