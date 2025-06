La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni bisogna cambiare la fune trainante | quando riapre

Attenzione utenti: la Funicolare di Montesanto sarà chiusa per 5 giorni, durante i quali verrà sostituita la fune trainante, un intervento importante per garantire sicurezza e affidabilità. Ricordiamo che già in passato, dopo la tragedia della Funivia del Faito, si sono adottati provvedimenti simili per tutelare i passeggeri. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla riapertura!

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni per sostituire la fune traente. Era già successo alla Funicolare Centrale dopo la tragedia della Funivia del Faito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: funicolare - montesanto - chiude - giorni

? Funicolare Centrale: dalle ore 15:10 servizio sospeso. Vai su X

La Funicolare Centrale a Napoli ha riaperto al pubblico con la corsa delle 18.20 Vai su Facebook

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni, bisogna cambiare la fune trainante: quando riapre; Napoli, chiude per due giorni la Funicolare Centrale: attivo servizio navetta sostitutivo; Chiude la funicolare di Montesanto.

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni, bisogna cambiare la fune trainante: quando riapre fanpage.it scrive: Era già successo alla Funicolare Centrale dopo la tragedia della Funivia del Faito.