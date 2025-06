La fuga in Svizzera i conti oscurati la produzione di biancheria intima Il rapper Guè cambia vita chiude le società in Italia ed emigra a Lugano

Il mondo dello spettacolo e degli affari si intreccia sempre più spesso con le scelte di vita di personaggi noti come Guè. L'amatissimo rapper, ex Guè Pequeno, ha deciso di cambiare rotta, trasferendo le sue attività in Svizzera e chiudendo le società italiane. Un passo audace che suscita curiosità e riflessioni sulla strategia dietro questa manovra. Ma cosa spinge una star a fare questa scelta?

Il rapper Guè, che fino a qualche anno fa era conosciuto come Guè Pequeno, ha fatto emigrare in Svizzera tutte le sue società, chiudendo i business in Italia. Guè, che all’anagrafe si chiama Cosimo Fini, controllava a Sirtori, provincia di Lecco, la srl semplificata Goldenboy, di cui è stato amministratore unico oltre che socio dal 23 aprile 2013 al 28 novembre 2024, giorno in cui ha chiesto e ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese. Aveva tra l’altro anche il 6 per cento della Trx radio srl, che è stata nello stesso tempo sciolta e messa in liquidazione. Non è stato però un abbandono degli affari, tanto è che l’attività del rapper prosegue florida, come ha dimostrato la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Shablo, Tormento dei Sottotono e Joshua. 🔗 Leggi su Open.online