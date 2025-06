La Francia ha approvato un disegno di legge che regolamenterà il fast fashion

La Francia fa un passo deciso verso una moda più sostenibile: il Senato ha approvato un disegno di legge che regolamenta il fast fashion, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’impatto ambientale di questa industria. Dopo un ampio consenso, con 337 voti favorevoli e uno contrario, il paese si impegna a promuovere un consumo più responsabile e a tutelare il nostro pianeta. La rivoluzione della moda sostenibile è iniziata, e ora tutto cambia.

In Francia il fast fashion avrà (finalmente) una normativa apposita. Negli scorsi giorni infatti il Senato ha approvato un disegno di legge che era stata adottata dalla Camera bassa, l’Assemblea Nazionale, nel marzo 2024. Ora è ufficialmente passata in Senato martedì pomeriggio, con 337 voti a favore e solo uno contrario. Francia, fast fashion (finalmente) regolamentato. Il testo prevede di “ridurre l’impatto ambientale dell’industria tessile”, come spiegato da Anne-Cecile Violland, la deputata di centro-destra che ha proposto la legge. Sono previste sanzioni più severe alle aziende di fast fashion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it