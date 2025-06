La fragile tregua tra India e Pakistan | ecco perché l’escalation nucleare non è scongiurata

una comunicazione criptica e inquietante, lasciando il mondo in bilico tra speranza e timore. Quattro giorni di tensione estrema hanno portato due delle potenze atomiche più pericolose del pianeta sull’orlo del baratro, sottolineando quanto sia fragile la pace tra India e Pakistan e quanto sia rischioso ogni passo falso. Ecco perché l’ombra di un’escalation nucleare rimane sempre dietro l’angolo, pronta a sconvolgere gli equilibri globali.

Quattro giorni che hanno avvicinato due potenze atomiche all’orlo del precipizio. Durante l’ultimo conflitto tra India e Pakistan si è riaffacciata, ancora una volta, la paura di un’escalation nucleare. Poche ore prima del cessate il fuoco raggiunto il 10 maggio il Pakistan sembrava aver minacciato l’uso di armi nucleari. O almeno così avevano pensato in molti. L’avvertimento, come ricordato da Bloomberg, avrebbe preso la forma di un’indiscrezione, poi smentita, della convocazione urgente dell’organismo responsabile della gestione delle armi atomiche pakistane. Una minaccia velata, che potrebbe aver contribuito ad accelerare gli sforzi degli Stati Uniti e del resto della comunità internazionale per convincere i due Paesi ad accettare una tregua. 🔗 Leggi su Tpi.it