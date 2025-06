La fotografa che ritrasse la disperazione della Grande depressione Una mostra

Scopri come Dorothea Lange, attraverso il suo obiettivo, catturò l’anima della Grande depressione del 1929, trasformando fotografie in potenti testimonianze di speranza e sofferenza. La sua straordinaria capacità tecnica e sensibilità umana le permisero di interpretare una delle crisi più drammatiche della storia, lasciando un’eredità che ancora oggi ci commuove e ispira. Immergiti in questa mostra per scoprire il volto autentico di un’epoca.

Dorothea Lange seppe interpretare la Grande depressione del 1929 probabilmente, oltre che per una capacità fotografica tecnica straordinaria, anche per una sensibilità che la portò. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La fotografa che ritrasse la disperazione della Grande depressione. Una mostra