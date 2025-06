La foto di Greta Thunberg che sorseggia un cocktail? Generata dall’AI Grok di Elon Musk

spesso considerano il contesto e la coerenza del messaggio. La foto potrebbe essere stata manipolata o fuori contesto, alimentando polemiche e malintesi. È importante ricordare che, nel mondo digitale, le immagini possono essere distorte e interpretate in modo errato, rischiando di minare il lavoro di chi si impegna per cause giuste. Quindi, prima di giudicare, è fondamentale verificare le fonti e comprendere le sfumature dietro ogni scatto.

Circola una foto in cui verrebbe ritratta Greta Thunberg a bordo della nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza. Un viaggio che, alla fine, è stato interrotto da Israele portando al rimpatrio dell’attivista. Il dettaglio che fa indignare molti utenti? Il fatto che, mentre sarebbe impegnata a portare aiuti ai palestinesi, venga mostrata mentre sorseggia un cocktail. Tuttavia, gli utenti che la attaccano per questo motivo non si rendono conto di un elemento fondamentale: si tratta di una foto falsa, generata tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. L’immagine sembra reale e questo può trarre in inganno gli utenti. 🔗 Leggi su Open.online

