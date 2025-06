La figlia di Moira Orfei contro l'asta degli oggetti di sua madre | Ha deciso tutto mio fratello è inaccettabile

Lara Orfei si scaglia contro l'asta degli oggetti di sua madre Moira, organizzata dal fratello Stefano, definendola un gesto irrispettoso e inaccettabile nei confronti della memoria della grande circense. La figlia della leggenda del circo non ha esitato a esprimere il suo disappunto in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo, sottolineando quanto questa decisione abbia ferito la famiglia e il patrimonio artistico di Moira Orfei. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda familiare.

Spettacolo, all’asta memorabilia di Moira Orfei - Il 10 giugno alle 18, Roma ospiterà un'asta straordinaria dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, icona della storia del circo e protagonista indiscussa dello spettacolo italiano.

