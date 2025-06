La Fiera è terminata già da una settimana ma non abbiamo ancora visto nessuno pulire i marciapiedi

La Fiera del Mediterraneo si è conclusa da una settimana, ma il degrado in via Ammiraglio Rizzo persiste: marciapiedi sporchi, aiuole invase da rifiuti vari e carte abbandonate. È ora di agire, perché un ambiente pulito e decoroso è il riflesso del rispetto della nostra comunità. È il momento di intervenire per restituire decoro a questa zona, perché ogni cittadino merita di vivere in un luogo pulito e accogliente.

