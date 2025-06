La fiducia di Chianciano | Si apre una nuova alba per il termalismo

La fiducia di Chianciano si apre a un nuovo capitolo nel termalismo, con investimenti significativi e rinnovato entusiasmo. Durante l’incontro con la sindaca Grazia Torelli, l’assessore Leonardo Marras e il presidente delle Terme Massimo Caputi, è stato delineato un ambizioso progetto di aggiornamento e sviluppo. Entro l’anno, circa due milioni e mezzo di euro trasformeranno le terme, segnando una tappa fondamentale nel percorso di rinascita e valorizzazione di questa storica eccellenza italiana.

"Una nuova alba per il termalismo". Questo lo scenario descritto nell’ incontro istituzionale con la sindaca Grazia Torelli, l’assessore regionale Leonardo Marras e il presidente delle Terme Massimo Caputi. Entro l’anno prenderanno avvio investimenti e aggiornamenti per circa due milioni e mezzo di euro per le terme. Un momento di confronto importante, carico di significati simbolici e politici, che segna una tappa fondamentale nel percorso di rilancio della storica località termale toscana. La sindaca Torelli ha usato parole di fiducia e concretezza, annunciando che a metà luglio partirà una campagna promozionale su Chianciano Terme su una delle più importanti reti tv nazionali private. 🔗 Leggi su Lanazione.it