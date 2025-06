La festa della musica solstizio d' estate il concerto alla Chiesa di Pontecasale

Celebra la magia delle lunghe notti estive e il potere universale della musica con la Festa del Solstizio d'Estate 2025, un evento speciale ideato dalla Comunità Faro Pontecasale APS e dalla Parrocchia di San Leonardo, con il patrocinio del Comune di Candiana. Un'occasione unica per immergersi in melodie che uniscono tradizione e passione, tra storie di mestieri musicali e il talento della Filarmonica “Città di Este”. Non mancare: la musica ti aspetta!

Comunità Faro Pontecasale APS e Parrocchia di San Leonardo, con il patrocinio del Comune di Candiana, organizzano la festa della musica solstizio d'estate 2025- La Musica. Un mondo di mestieri con la Filarmonica "Città di Este" Quando e dove Sabato 21 giugno 2025 ore 21in Chiesa di S.

