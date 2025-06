La Ferrari può vincere ancora la 24 Ore di Le Mans? Le ambizioni e le avversarie da cui guardarsi

La Ferrari pu242 consolidarsi come protagonista indiscussa della 24 Ore di Le Mans? Dopo aver dominato le prime tre tappe del FIA World Endurance Championship, la casa di Maranello si prepara a sfidare le avversarie con ambizioni che fanno tremare i record. Con una squadra impeccabile e una vettura rivoluzionaria, il sogno di conquistare il Mondiale si fa più concreto. Riuscirà la Ferrari a scrivere un’altra pagina storica? La risposta si cela tra passato, presente e futuro.

Ferrari ha vinto di forza le prime tre gare del FIA World Endurance Championship. L'obiettivo dichiarato ad inizio anno, conquistare il Mondiale, è seguito alla perfezione dagli uomini di Antonello Coletta, semplicemente perfetti in qualifica ed in gara tra Lusail, Imola e Spa-Francorchamps. Dopo la gioia nella 1812 km del Qatar con Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina sono arrivati i pesantissimi successi per la 499P n. 51 tra Italia e Belgio con Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi. Tre pole e tre affermazioni (una tripletta ed una doppietta) sono il bottino raccolto sino ad ora da Ferrari che guarda da lontano i rivali nella classifica piloti e soprattutto in quella costruttori.

