La famiglia Donati protagonista della campagna abbonamenti del Cesena.

La famiglia Donati incarna l’anima autentica del tifo e della tradizione, portando sui campi e nelle emozioni di tutti i sostenitori del Cesena. Con quattro generazioni di passione alle spalle, sono il volto genuino di chi vive lo stadio con cuore e spontaneità, senza recitare, ma solo condividendo l’amore per la squadra. La loro storia ci ricorda che il vero spirito dello sport nasce dalla famiglia e dalla comunità.

"Non siamo attori, siamo tifosi. Tifosi da quattro generazioni. E così quando il portico di casa nostra a San Cristoforo si è riempito di telecamere e macchine fotografiche, non abbiamo pensato a recitare, ma a essere noi stessi. Perché è davvero così che funziona a casa nostra: la mamma tira la sfoglia, quando è caldo si mangia tutti insieme all'aperto e poi si va allo stadio. Sempre, da decenni". Sorride Katiuscia Donati, protagonista dello spot per la campagna abbonamenti del Cesena insieme alla mamma Gabriella e al figlio Roberto. "Ho 50 anni compiuti - racconta - e da quando ne avevo 4, vado allo stadio.