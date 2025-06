La fame dell’Orso Cagliari ko

La passione rossoblù infiamma Bologna, mentre l’allenatore Riccardo Orsolini guida la squadra verso traguardi prestigiosi. La vittoria contro il Cagliari non è solo un risultato, ma un segnale forte di quella determinazione che può proiettare i nostri in Europa. Un cammino emozionante, ricco di storie e di orgoglio, che ci invita a credere ancora di più nel sogno. E il futuro? È scritto nei cuori di chi non smette mai di lottare.

Un'altra rimonta condita di emozioni. Un po' per il ricordo di Klas Ingesson – la maglia del gigante buono di Odeshog scomparso nel 2014 è stata consegnata ai figli Martin e David –, un po' perché in quel 2-1 rifilato al Cagliari lo scorso 223 marzo c'è tutto l'orgoglio di Riccardo Orsolini. La quinta vittoria di fila al Dall'Ara certifica quello che i rossoblù valgono un posto in Europa, con il punteggio ma soprattutto con i fatti. Il tecnico Italiano intanto si gode la classifica: "In tre giorni abbiamo aggiunto sei punti pesanti". Ma da vero realista non bacchetta i suoi: "Sono arrabbiato per il gol preso e l'atteggiamento nel recupero nel primo tempo ci siamo un po' complicati la vita da soli".

