La F1 riparte dal Canada ne parliamo con Giandomenico Tiseo OA Sport

La Formula 1 torna in scena con il Gran Premio del Canada, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. Dopo un entusiasmante GP di Spagna e le sorprese di Barcellona, l’attenzione si sposta a Montréal, dove si decideranno nuovi ansiosi duelli e strategie. Beatrice Frangione intervista Giandomenico Tiseo di OA Sport per svelare i dettagli sulle performance Ferrari e le sfide che attendono i piloti nel prossimo weekend. Restate con noi per scoprire tutto...

La Formula 1 riparte dal Canada! Dopo il GP di Spagna, che ha visto Charles Leclerc salire sul podio anche grazie a un pizzico di fortuna, il Circus si sposta a MontrĂ©al per il Gran Premio del Canada.? Beatrice Frangione intervista Giandomenico Tiseo (OA Sport) per analizzare: Le prestazioni Ferrari dopo Barcellona Le prospettive in vista del GP del Canada I temi caldi del momento in Formula 1? Un’intervista imperdibile per chi segue ogni dettaglio del Mondiale F1 2025! Iscriviti al canale per altri approfondimenti, commenti e interviste esclusive sulla Formula 1!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La F1 riparte dal Canada, ne parliamo con Giandomenico Tiseo (OA Sport)

